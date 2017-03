I vostri messaggi, complimenti, celebrazioni e attestati di stima sono stati talmente tanti che mi sono sentito come quei giocatori diversamente giovani Siete stati davvero incredibili: grazie a tutti. Proverò a farmi trovare pronto per festeggiare le 2000 presenze. #G1G1000 Un post condiviso da Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) in data: 26 Mar 2017 alle ore 03:15 PDT

Dopo la celebrazione mondiale per il traguardo delle 1000 presenze raggiunte in carriera (si sono uniti ai complimenti non solo i compagni alla, ma anche gli avversari di sempre e persino club esteri del calibro di Bayern Monaco e Manchester City),ha voluto rispondere ai molti messaggi ricevuti in questi giorni. Il capitano della Juve e della Nazionale italiana, attraverso un post su Instagram, ha dichiarato: "I vostri messaggi, complimenti, celebrazioni e attestati di stima sono stati talmente tanti che mi sono sentito come quei giocatori diversamente giovani! Siete stati davvero incredibili: grazie a tutti.".