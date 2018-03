Gigi Buffon spiega la scelta di rispondere alla convocazione del ct Di Biagio. Il portiere della Juventus ha dichiarato all'arrivo nel ritiro della Nazionale a Coverciano in vista delle amichevoli con Argentina e Inghilterra: "Sono una persona coerente e con un grande senso di responsabilità, queste cose bastano per spiegare la mia presenza. Inoltre sono sempre stato un elemento aggregante della Nazionale e vorrei che questa mia presenza venisse vista in questo modo. I giovani cresceranno, sono già cresciuti e da domani avranno già tutto il loro spazio a disposizione. Astori? Davide è un altro motivo per cui sono qua e ho voluto presenziare e rispondere a questa convocazione".