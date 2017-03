Col sorriso sulla bocca, per carità, tra il serio ed il faceto se vogliamo, però Gianluigi Buffon è riuscito lo stesso a lanciare una bomba di mercato nel corso di una trasmissione andata in onda su JTV. Il pretesto è stato l'incontro con il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, Francesco Gabbani, grande tifoso bianconero e carrarino di nascita come lui. "E magari arriva anche Bernardeschi, non si sa..." questa la frase detta da Buffon che è stata presa come una sorta di outing anche da tutte le persone presenti in studio. Buffon e Bernardeschi sono in stretto contatto tra di loro: ad unirli c'è sempre Carrara, perché da lì viene pure l'attaccante viola.



​E poi come non considerare il fatto che Allegri straveda per Berna e sarebbe la prima persona ad essere contenta se la Juve decidesse di accontentarlo. Tutto il contrario dei tifosi della Fiorentina che, al solo pensiero di vedere questo loro grande talento vestire la maglia bianconera, rabbrividiscono.