Intervenuto a Sky Sport, Gianluigi Buffon si è espresso così sull'acquisto di Wojciech Szczesny come suo erede alla Juventus: "La Juventus secondo me ha fatto un grandissimo colpo. Szczesny forse è stato il miglior portiere dello scorso anno per continuità e interventi decisivi. Ha tutto per fare bene alla Juve, per me è stato il matrimonio perfetto".