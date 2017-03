Non è stata una giornata come tutte le altre perche non solo ha battuto la Sampdoria mantenendo la propria rete imbattuta ma ha anche superato il record di Giampiero Boniperti diventando il calciatore della Juventus con più minuti giocati in Serie A. Al termine del match di Marassi il capitano della Juventus ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport nella quale ha toccato diversi temi dal suo ritiro, ai prossimi impegni di Champions League contro il Barcellona fino al futuro della nazionale italiana. Mi auguro di avere ancora minuti importanti per poterli addizionare al risultato di oggi.