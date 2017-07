Il futuro di Gianluigi Donnarumma e non solo. Gianluigi Buffon presente nella sua Carrara per l'evento "Pallone di Marmo" ha parlato anche della finale di Cardiff e di Federico Bernardeschi ai cronisti presenti: “Donnarrumma? No, non do consigli perché ho sempre sbagliato per me stesso per cui non mi sentirei sereno nel dar consigli ad altri. Però una piccola chiacchirata di un quarto d'ora con Gigio l'avevo fatta. Però non si può dire quello che ci siamo detti. Se resta al Milan? Non ne ho idea. Secondo me farà la cosa che lo renderà più felice".



BERNARDESCHI - "Federico come tutti i ragazzi giovani che in questo momento sono sotto la lente d'ingrandimento per le questioni mercato deve essere lasciato in pace, almeno da noi anziani. E vada aiutato dicendo che mi è piaciuto come ha disputato l'Europeo. Un altro pezzo di Carrara? Uno c'è già, se i pezzi saranno di più staremo a vedere".



CHAMPIONS - “Cardiff ha confermato che la Juve a differenza di quello che si pensava 5-6 anni fa non ha nessun tabù europeo. Liti a Cardiff? Nulla di vero, spiace che si debba sempre trovare scuse per le sconfitte. Se in tre anni arrivi due volte in finale significa che non hai grandi problemi. L'unico problema è perdere le finali ma è anche vero che quando incontri squadre di quel livello puoi mettere in preventivo di poter anche perdere. Credo che la Juve abbia una base di partenza che rassicura noi e i tifosi. Noi un po' più esperti dovremo continuare a rendere per come abbiamo reso in questi anni mettendo nelle condizioni chi arriverà di esprimersi nel miglior modo possibile per continuare a inseguire questi sogni che abbiamo".