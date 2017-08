Il portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha parlato a margine di un evento a Trieste del VAR e della lotta Scudetto: "L'introduzione del VAR aiuterà molto a non esacerbare gli animi e a far sì che ogni tipo di decisione presa dall'arbitro ritrovi una reazione serena da parte di tutti, anche da parte dei tifosi. Se serviva questo per avere delle sembianze da sportivi, ben venga. Scudetto? Credo che mai come quest'anno il campionato sarà combattuto e si giocherà e si vincerà per piccoli dettagli e su quello dovremo essere bravi. Le vittorie di Juve e Napoli? Alla prima giornata, al primo turno, vuol dire poco. E' chiaro che partire con il piede giusto è di buon auspicio e ti dà convinzione"