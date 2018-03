Capisco tutto, la delusione per la mancata qualificazione al tuo ultimo Mondiale, il profondo senso di patriottismo dal quale sei animato ogni volta che ricevi una chiamata da Coverciano, l'orgoglio di indossare quella maglia azzurra. Arriva però un momento in cui bisogna fare punto e andare a capo, soprattutto quando in Federazione si decide - dopo l'onta dell'eliminazione da Russia 2018 - di rifare l'Italia.Senza chiocce, così magari accelereranno il loro processo di maturazione. Tu stesso hai ammesso che "i giovani sono cresciuti e adesso dovranno avere il loro spazio", quindi non hanno bisogno di un fratello maggiore che li segua.