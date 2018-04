Gigi Buffon andrà al Mondiale. Senza l'Italia. Né la mancata qualificazione azzurra, né le polemiche innescate dal clamoroso sfogo di Madrid scalfiscono infatti un'immagine ambita in tutto il mondo, così la S7 Airlines, tra le più importanti compagnie aeree russe, lo ha scelto come testimonial nei giorni iridati. Lo spot sarà girato a Mosca tra il 14 e il 16 giugno, quindi in coincidenza con l'inizio della manifestazione, perciò è facile immaginare il portiere in tribuna per Russia-Arabia Saudita, partita inaugurale: al progetto della S7 potrebbe unirsi infatti l'invito ufficiale della Fifa.



Non sarà il primo viaggio affrontato da Buffon a fine stagione: sempre secondo La Stampa, il 7 giugno è atteso in Cina dal ministro della Cultura, essendo stato individuato come campione simbolo per promuovere il calcio nel Paese. Non volerà, invece, in Argentina: l'indiscrezione sull'interesse del Boca Juniors, con Carlos Tevez nelle vesti di intermediario, fa impazzire i tifosi sudamericani ma non trova conferme, in particolare non c'è traccia di sondaggio con l'agente Silvano Martina che giusto ieri era a Vinovo. Il numero uno bianconero chiuderà con il calcio il 4 giugno, passerella azzurra nel suo Stadium contro l'Olanda. In attesa di ricominciare come manager.