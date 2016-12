Gigi Buffon, intervistato da JTV, ha commentato a caldo la sconfitta maturata ai rigori contro il Milan: "Il risultato ha premiato gli avversari, che comunque non hanno rubato niente, hanno fatto una partita volitiva e buona sotto certi profili. Poi il rammarico si basa sul fatto che come due anni fa siamo andati in vantaggio sui rigori, poi non riesci mai a concluderla e questo dispiace. E' un rimpianto in più, perchè magari speravamo di non dover protrarre così tanto a lungo la gara".



NIENTE SCUSE - "Non conta assolutamente che noi abbiamo giocato più gare del Milan. Se fossero state 40 e 60 sarebbe influito, ma 17 e 27 non conta niente, nel senso che siamo una squadra abituata a questo tipo di impegni. Abbiamo, per così dire, una cilindrata apposita per poterli affrontare nel migliore modo possibile. Oggi non abbiamo capito che nei primi 25 minuti loro erano in difficoltà e avevamo l'opportunità per chiudere il match subito, poi passato il nostro furore è stata una partita giocata alla pari. Noi abbiamo avuto qualche occasione, loro anche, poi si è conclusa così".



FINISCE UN ANNO - "Il bilancio del mio 2016 è sicuramente buono, perchè al di là di tutto ci sono tante cose dentro questa annata. Non finisce come speravamo, ma fa parte del gioco".