Sono stato sommerso da un mare di auguri e di affetto: grazie a tutti di cuore. #GIG1BDAY pic.twitter.com/fwC04uZZJk — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 28 gennaio 2018

Gigi, portiere della Juve e fresco 40enne, ringrazia tutti quelli che gli hanno fatto gli auguri con un video su Twitter: "Oggi in occasione del 40esimo compleanno avete partecipato in massa, mi sono arrivati una miriade di auguri e tutto questo ha reso una giornata già speciale ancora più dolce. Vi voglio ringraziare e spero in futuro di non deludere chi crede in me. Grazie a tutti quanti, da domani si crescerà. Un abbraccio".