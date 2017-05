"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".



Una data. Una sola data, capace di racchiudere due storie: 20 dicembre 1998. A Bondy, comune della Francia settentrionale, gemellato con Furci, paese con poco più di mille abitanti nella provincia di Chieti, nasceva il piccolo Kylian. Padre dirigente della società calcistica locale, mamma giocatrice di pallamano, Kylian Mbappé nasce con lo sport nel sangue. Muove i primi passi nell'AS Bondy per poi crescere nell'accademia calcistica francese di Clairefontaine e passare, infine, al Monaco. In Italia, il 20 dicembre 1998, quando Kylian vedeva la luce, al Castellani di Empoli Gigi Buffon scende in campo con la maglia del Parma. Vince, ma soffre. Eccome se soffre.



ALTRI TEMPI, STESSO GIGI - Un Mondiale in Francia, fresco fresco, alle spalle, una Coppa Uefa nel destino al termine della stagione. Ma quel giorno, domenica 20 dicembre 1998, deve fare i conti con uno scatenato Arturo Di Napoli. Assist per Pane, due gol al giovane Gigi, che fortunatamente riesce a portare a casa la vittoria grazie ai gol di Crespo, Boghossian, Fiore e alla doppietta di Fuser. Altri tempi, stesso Gigi.



TUFFO NEL PASSATO - 18 anni e 140 giorni esatti dopo, a Torino, eccoli, uno contro l'altro. Il giovane in rampa di lancio e la "vecchia" leggenda, Kylian e Gigi, Mbappé e Buffon. Il secondo va in finale di Champions con la sua Juve, il primo è il più giovane nella storia a fare gol in una semifinale, interrompendo l'imbattibilità del capitano juventino. Il numero 1 bianconero ha avuto occhi di riguardo per il 18enne francese: parate, uscite, anticipi, ma non solo. Anche carezze, sorrisi e sguardi, come se vedere quella faccia giovane e senza paura gli facesse respirare aria del passato, quando spensierato riuscì ad alzare poi la Coppa Uefa con la maglia del Parma. "Un tuffo nel passato" (commedia di Steven Pink con John Cusack, dove i protagonisti vanno indietro nel tempo per colpa di una lattina di "Chernobly" che si rovescia sui comandi di una vasca idromassaggio, trasformandola in una macchina del tempo), uno sguardo, vincente, all'indietro: la prima volta che i due si "toccarono", Gigi vinse in Europa. Chissà che la seconda...



Ah, e ovviamente Buffon sarà tornato, con la mente, anche solo per un secondo, al Castellani, quando Di Napoli faceva paura. Più di Mbappé...



