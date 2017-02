Premessa: se siete entrati in questo spazio, ovvero nella nostra rubrica Bulli&Pupe, sappiate che qui non leggerete di calciomercato né di calcio giocato, ma solo di puro, insignificante, futile e ozioso gossip, che alla fine (servito con moderazione e unito a foto di belle donne) non fa mai male... o no?





Tra pochissimo sarà tempo di Champions, sarà Porto-Juventus, che è anche Sara Carbonero contro Ilaria D'Amico.

In realtà la sfida sta nei portieri tra i più titolati al mondo, ma tocca di riflesso anche la loro sfera familiare: le vite di queste due coppie potrebbero infatti specchiarsi, dal momento che i due portieroni hanno trovato l'amore tra i microfoni delle due celebri ed incantevoli giornaliste.



Più riservati gli italiani, mai effusioni e baci in pubblico, con pochissime parole strappate a Gigi sull'argomento, decisamente più espansivi gli spagnoli, chi non ricorda il bacio di Iker Casillas, finito in mondovisione, una volta conquistata la Coppa del Mondo nel 2010? Romantico, quasi da film... Quando invece fu il nostro Buffon a vincerla nel 2006, l'azzurro stava insieme ad Alena Seredova, dalla quale ha avuto due figli; poi è arrivata Ilaria, mai a bordo campo ma sempre tra gli studi televisivi, e tra un'intervista e l'altra è scoccato l'amore, con tanto di bimbo ad allargare la famiglia.



Grandi professioniste, madri e donne affascinanti, la 43enne D'Amico viene considerata tra le giornaliste più belle, mentre la Carbonero è stata eletta nel 2010 come la più sexy del pianeta giornalistico, per cui, in attesa del match, vale la pena godersi qualche scatto di entrambe.

A proposito di sfide, chi vince tra le due?

