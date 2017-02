Premessa: se siete entrati in questo spazio, ovvero nella nostra rubrica Bulli&Pupe, sappiate che qui non leggerete di calciomercato né di calcio giocato, ma solo di puro, insignificante, futile e ozioso gossip, che alla fine (servito con moderazione e unito a foto di belle donne) non fa mai male... o no?





E chi l'avrebbe mai detto? Dopo la stratosferica Irina, wag per eccellenza che (diciamoci la verità) ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del calcio per quanto riguarda fidanzate varie, mogli e compagne, il bel Cristiano ci aveva abituati ad una carrellata di infiniti e brevi flirt della durata di massimo un mese (stando larghi), per non parlare delle malelingue che lo volevano gay ecc... Ebbene, questa volta pare invece che Georgina Rodriguez - wag atipica alla quale poco importa apparire o farsi pubblicità, tanto da oscurare addirittura i suoi social network al fine di evitare inutili pettegolezzi, nonché ragazza dal volto pulito, ex modella e ballerina ora di professione commessa - sia effettivamente quella giusta, la donna della vita!



IL RONALDO INNAMORATO - Cr7 con lei ha ritrovato stabilità ed equilibrio, chi gli è vicino racconta infatti di un Cristiano felice, innamorato e sereno. E non è tutto... anche mammà ha dato la sua benedizione (cosa da non sottovalutare).

Proprio lei, la stessa Maria Dolores così arcigna e poco bendisposta verso Irina sembra avere, al contrario, un vero debole per la 21enne, che pertanto ha conquistato non solo il figlio, ma pure la futura suocera. Esatto, suocera... perché dal Portogallo non hanno dubbi, si parla già di nozze e bambini!



NOZZE IN VISTA NEL 2018 - A pubblicare la notizia è stato il quotidiano portoghese Correio da Manhã, che citando come fonte gli amici più intimi del quattro volte Pallone d'Oro riporta come la coppia, benché la storia sia ancora fresca, stia già pensando a matrimonio e prole, anche per regalare al più presto un fratellino o una sorellina al piccolo Cristiano Jr.

Campane di nozze a festa dunque, e sempre secondo la stampa portoghese se quest'estate è troppo vicina, la prossima che verrà, quella del 2018, dovrebbe essere quella designata per la fatidica data.



Durerà così a lungo la storia con Georgina? I presupposti ci sono tutti, nel frattempo vi proponiamo una gallery dedicata alla futura sposa; reggere il paragone con Irina è davvero cosa ardua, ma diciamo che la ragazza si difende bene, non credete?





