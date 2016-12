Premessa: se siete entrati in questo spazio, ovvero nella nostra rubrica Bulli&Pupe, sappiate che qui non leggerete di calciomercato né di calcio giocato, ma solo di puro, insignificante, futile e ozioso gossip, che alla fine (servito con moderazione e unito a foto di belle donne) non fa mai male... o no?





Con il Chelsea in testa alla classifica, Emily Rogawski passerà certamente un fantastico Natale, difficile infatti pretendere di più per la studentessa americana diventata ormai famosa a livello internazionale.



Emily studia psicologia dello sport a Liverpool ed è una fan sfegatata dei Blues e del loro condottiero Antonio Conte; una passione la sua che l'ha portata a girare gli stadi con il risultato di esser spesso immortalata sulle tribune dalle telecamere. Poi i tanti selfie al fianco dei calciatori hanno fatto il resto per renderla sempre più nota e seguita sui social, dove gli autoscatti si alternano alle immagini dei suoi idoli.

Giocatore preferito? Sebbene sia un ex Chelsea, il suo prediletto rimane comunque Didier Drogba, che occupa gran parte delle sue foto su Instagram.





Una foto pubblicata da Emily Rogawski (@emilyrogawski) in data: 17 Dic 2016 alle ore 10:45 PST

Una foto pubblicata da Emily Rogawski (@emilyrogawski) in data: 23 Ago 2016 alle ore 11:34 PDT

Una foto pubblicata da Emily Rogawski (@emilyrogawski) in data: 10 Dic 2016 alle ore 12:17 PST

Una foto pubblicata da Emily Rogawski (@emilyrogawski) in data: 20 Dic 2016 alle ore 04:28 PST

Una foto pubblicata da Emily Rogawski (@emilyrogawski) in data: 16 Dic 2016 alle ore 07:29 PST

Una foto pubblicata da Emily Rogawski (@emilyrogawski) in data: 15 Set 2016 alle ore 16:43 PDT

Una foto pubblicata da Emily Rogawski (@emilyrogawski) in data: 8 Dic 2016 alle ore 06:59 PST

Una foto pubblicata da Emily Rogawski (@emilyrogawski) in data: 11 Dic 2016 alle ore 13:46 PST

Una foto pubblicata da Emily Rogawski (@emilyrogawski) in data: 17 Nov 2016 alle ore 10:12 PST