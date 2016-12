Premessa: se siete entrati in questo spazio, ovvero nella nostra rubrica Bulli&Pupe, sappiate che qui non leggerete di calciomercato né di calcio giocato, ma solo di puro, insignificante, futile e ozioso gossip, che alla fine (servito con moderazione e unito a foto di belle donne) non fa mai male... o no?



Non ci sono solo le fidanzate dei calciatori, o wags che dir si voglia, ad occupare rotocalchi rosa e copertine patinate con il loro sex appeal, oggi per Bulli&Pupe vi presentiamo le sorelle di 10 famosi giocatori che si stanno facendo sempre più spazio nel gossip calcistico, e non solo... molte di loro tengono pure banco sui social, ammaliando i followers con selfie da paura.

Scopritele nella nostra fotogallery, sono davvero una più bella dell'altra!





1 - Abigail, bellissima sorella di Mario Balotelli, quest’anno in forza al Nizza.







2 - Ecco Michaela, sorella del capitano del Napoli Marek Hamsik.







3 - Ana, molto riservata sui social, è la sorella del Chicarito Hernandez, attaccante del Bayer Leverkusen e della nazionale messicana.







4 - Ventenne, bella, ambiziosa e con tanta voglia di sfondare nel mondo dello spettacolo: è Ivana Icardi, sorella del bomber dell'Inter Maurito.







5 - A Madrid brilla la stella di Marta Abril, la bella sorella di Alvaro Morata.







6 - Rafaella Beckran, sorella di Neymar popolarissima in Brasile, anche in Europa comincia ad avere sempre più seguito sui social.







7 - Gabrieli Emboaba, sorella del centrocampista brasiliano Oscar.







8 - Lei è la nostra preferita: la splendida sorella del difensore del Real Madrid Sergio Ramos, Miriam Ramos

​





9 - Sexy e curvy, ecco Katia, sorella di Cristiano Ronaldo.







10 - Tanti scatti hot su Instagram per Ambar Vidal, la bombastica sorella dell'ex centrocampista bianconero Arturo Vidal.