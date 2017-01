Premessa: se siete entrati in questo spazio, ovvero nella nostra rubrica Bulli&Pupe, sappiate che qui non leggerete di calciomercato né di calcio giocato, ma solo di puro, insignificante, futile e ozioso gossip, che alla fine (servito con moderazione e unito a foto di belle donne) non fa mai male... o no?





Già da qualche tempo si era presentato in occasioni mondane con a fianco una bellissima modella bionda, ma per ufficializzare la nuova relazione Ricardo Kaká ha voluto attendere il veglione di San Silvestro. E' dunque durante la notte più lunga dell'anno che l'ex rossonero ha presentato a tutti, attraverso i social network, la sua splendida nuova fiamma, la brasiliana Carolina Dias.



Stessa nazionalità dell'attaccante dell'Orlando City, Carolina è dotata di una bellezza su cui c'è poco da dire, le immagini parlano da sole, ed è talmente affascinante che anche quando gioca a deformarsi in video ironici postati sui social, nei quali racconta la propria quotidianità, femminilità e charme rimangono comunque inalterati.

Un sorriso contagioso, e tanto altro, per stregare l'ex Pallone d'Oro, che dopo aver messo fine un anno e mezzo fa al matrimonio con Caroline Celico, durato circa dieci anni, ritrova pertanto la felicità dell'amore.

Complimenti a lui per la scelta!





Una foto pubblicata da É Top News (@etopnews) in data: 23 Dic 2016 alle ore 15:24 PST

Una foto pubblicata da Carolina Dias (@icaroldias) in data: 26 Dic 2016 alle ore 03:02 PST

Una foto pubblicata da Carolina Dias (@icaroldias) in data: 21 Dic 2016 alle ore 16:48 PST

Una foto pubblicata da Carolina Dias (@icaroldias) in data: 10 Dic 2016 alle ore 02:17 PST

Una foto pubblicata da Carolina Dias (@icaroldias) in data: 27 Nov 2016 alle ore 04:00 PST

Una foto pubblicata da Carolina Dias (@icaroldias) in data: 8 Dic 2016 alle ore 09:55 PST

Una foto pubblicata da Carolina Dias (@icaroldias) in data: 16 Apr 2016 alle ore 19:53 PDT

Una foto pubblicata da Carolina Dias (@icaroldias) in data: 11 Dic 2016 alle ore 09:19 PST

Una foto pubblicata da Carolina Dias (@icaroldias) in data: 13 Nov 2016 alle ore 13:03 PST

Una foto pubblicata da Carolina Dias (@icaroldias) in data: 14 Nov 2016 alle ore 05:20 PST

Una foto pubblicata da Carolina Dias (@icaroldias) in data: 31 Ago 2016 alle ore 23:53 PDT