Premessa: se siete entrati in questo spazio, ovvero nella nostra rubrica Bulli&Pupe, sappiate che qui non leggerete di calciomercato né di calcio giocato, ma solo di puro, insignificante, futile e ozioso gossip, che alla fine (servito con moderazione e unito a foto di belle donne) non fa mai male... o no?





Pensate che la vita di Cristiano Ronaldo sia tutta perfetta? Sbagliato, anche lui ha le sue beghe, questa volta familiari.

A farlo arrabbiare furiosamente sono state le dichiarazioni ad un reality show su una tv portoghese di Claudio Coelho, ex fidanzato della sorella Katia Aveiro, che pare essere una vera 'monella'.



L'ex 'cognato' del Pallone d'Oro avrebbe raccontato di aver consumato con Katia in due case di proprietà di CR7, aggiungendo pure le seguenti affermazioni: “È normale che Ronaldo non gradisca che altre persone occupino i suoi spazi e capisco in pieno la sua reazione - dire che la stella del Real Madrid l'ha presa male è un eufemismo - ma il problema è che sua sorella ha davvero poco giudizio, nonostante abbia quasi 40 anni”.

Katia, che nella vita è una cantante, non ha commentato le parole dell'ex, ma per contro ne ha spese altre per l'adorato fratellino: “Sei il migliore al mondo”, ha scritto infatti sui social, chissà... forse anche per rabbonirlo un po'.



Un pasticcio familiare rovina dunque la fine di un perfetto 2016 per Cristiano Ronaldo; del resto perfino i campioni più blasonati hanno i loro pensieri!





