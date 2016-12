Premessa: se siete entrati in questo spazio, ovvero nella nostra rubrica Bulli&Pupe, sappiate che qui non leggerete di calciomercato né di calcio giocato, ma solo di puro, insignificante, futile e ozioso gossip, che alla fine (servito con moderazione e unito a foto di belle donne) non fa mai male... o no?





Guerra all'ultimo bikini sui social. Protagoniste: Sara Da Silva, moglie del giocatore francese dell’Inter Jonathan Biabiany, e (presumibilmente) le sorelle Rodriguez, Belen e Cecilia.

Una coraggiosa Sara, stilista brasiliana con una personale linea di abbigliamento sportivo e di bikini, ha accusato di plagio tramite un post al vetriolo su Instagram due famose da ben 4 milioni di followers in Italia, in ballo proprio i modelli dei costumi da bagno da lei ideati, indossati e pubblicizzati.

La compagna dell'interista non ha fatto nomi, ma tutti gli indizi portano a pensare (il web poi ne è certo) che le dirette interessate siano Belen e Cecilia, anche loro proprietarie di un brand di bikini.



IL MESSAGGIO INCRIMINATO - Si legge sul profilo di Sara: “Non solo ti copiano spudoratamente i modelli che tu avevi precedentemente proposto nella tua prima collezione, oltre al concept della mia prima campagna fotografica, ma mantengono anche gli stessi nomi dei modelli. Per la serie fantasia zero! La cosa ancor più gratificante è che gente così famosa non dovrebbe nemmeno essere al corrente della mia esistenza... e a quanto pare non è così”.

Vittima a suo dire del bikini rubato, conclude la signora Biabiany: “Felice che piacciano le mie idee”.

Si attendono repliche al momento non ancora pervenute.

