Premessa: se siete entrati in questo spazio, ovvero nella nostra rubrica Bulli&Pupe, sappiate che qui non leggerete di calciomercato né di calcio giocato, ma solo di puro, insignificante, futile e ozioso gossip, che alla fine (servito con moderazione e unito a foto di belle donne) non fa mai male... o no?





Le lacrime di Neymar, per colpa del muro bianconero contro cui si è sbriciolato il sogno di remuntada del Barcellona, hanno fatto il giro d'Europa, così come l'abbraccio a lui dispensato dal rivale Dani Alves, che con un gesto bellissimo ed istintivo in mezzo al campo ha tentato di consolare lo sconfitto connazionale. Tutto molto bello.



Poi sono passate le ore e in men che non si dica per il brasiliano sono arrivate anche le consolazioni virtuali, tanti sono stati infatti i messaggi di vicinanza pervenuti da tifosi e amici, tra cui spicca quello dell'amata sorella Rafaella.

Lei sui social è piena di fan che la seguono con la stessa passione con cui sono vicini al fratello calciatore - dopo aver gustato la nostra gallery ne capirete agevolmente il motivo - e nella deludente serata che ha visto trionfare la Juventus a scapito dei blaugrana ha usato i social per lanciare il suo messaggio d'amore al gioiello di casa: “Hai tutto il mondo davanti. Ti amo”, è quanto ha voluto scrivergli Rafaella, che abbiamo scoperto essere un altro bel gioiello di casa Neymar!