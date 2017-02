Vi ricordate di Larissa Riquelme? E come dimenticare quel suo sgusciante telefonino in mezzo alle... ehm... al décolleté? Quelle immagini del 2010, durante il mondiale sudafricano, chi se le scorda? Ebbene, da allora la ragazza ne ha fatta di strada, sfruttando infatti la popolarità dovuta al particolare alloggiamento trovato dal telefono, la bella paraguaiana ha fatto incetta di contratti pubblicitari e copertine. Non solo, nel frattempo ha trovato pure l'amore! E provate a immaginare? il marito (se l'è anche sposato) è un calciatore. Il fortunato è Jonathan Fabbro, centrocampista militante nella Jaguares, squadra del campionato messicano alla quale manca poco per conquistare il titolo.



Un incentivo in più per centrare il bersaglio è stato dato proprio da Larissa, che ha voluto fare un fioretto (idea non nuovissima ma sempre vincente) promettendo in diretta di tv di spogliarsi davanti ai tifosi e alle telecamere in caso di vittoria finale! Gia che c'era, ha svelato la tecnica motivazionale usata col marito per aiutarlo a fare gol: "Gli dico sempre di immaginare che la porta sia io e che deve entrare bene", ha raccontato la Riquelme; non male come metafora.

Dunque, tutti a tifare giulivi e speranzosi Jaguares, mentre per il centrocampista Jonathan Fabbro, nonché consorte di Larissa, si profila un bel conflitto di interessi!





