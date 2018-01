Dopo la sosta invernale, è tornata questa sera in campo la Bundesliga, con un anticipo di lusso ad inaugurare la diciottesima giornata, la prima di ritorno: alle 20.30 presso la BayArena di Leverkusen si sono affrontate il Bayer di Herrlich e il Bayern Monaco di Heycnkes. Match clou della giornata, quello tra la quarta forza della classifica, che non perdeva dal 20 settembre (8 vittorie e 8 pareggi), e la capolista, che invece trova la diciottesima vittoria nelle ultime diciannove partite, portandosi a più quattordici sulla seconda della classe: termina 3-1 per i bavaresi, grazie alle reti di Martinez, Ribery e alla splendida punizione di James Rodriguez. inutile il gol di Volland (10 in Bundesliga) ad accorciare per i padroni di casa. Nella ripresa, al minuto 78', esordio per il neo.acquisto Sandro Wagner, appena arrivato a Monaco dall'Hoffenheim.











