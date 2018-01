Torna in campo la Bundesliga e nell'anticipo della 19esima giornata è di scena Hertha Berlino-Borussia Dortmund. Senza Aubameyang, non convocato e al centro di voci che lo vogliono sempre più vicino all'Arsenal, i gialloneri provano a tornare al successo dopo il pari col Wolfsburg: una vittoria permetterebbe di portarsi momentaneamente al secondo posto, scavalcando Schalke 04 e RB Lipsia. I padroni di casa invece si trovano a metà classifica, un successo consentirebbe di ritornare in corsa per la lotta Europa League.