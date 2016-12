Chiusura d’anno perfetta per il Bayern Monaco, che mette a tacere le critiche con la netta vittoria sul Lipsia. È bastato un tempo per travolgere gli avversari finora più insidiosi per il titolo, e ora, con tre punti di vantaggio, i bavaresi sono di nuovo primi in classifica da soli. Il margine di vantaggio in classifica diventa un abisso nelle scommesse sul titolo di campioni di Bundesliga: il trionfo di Ancelotti a fine stagione passa da 1,15 a 1,06, mentre i biancorossi salgono da 8 a 11 volte la posta.