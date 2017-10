Dopo l'anticipo di venerdì sera tra Mainz ed Eintracht Francoforte, oggi si disputano altre sei gare valevoli per la decima giornata di campionato nella Bundesliga tedesca. Si parte alle ore 15.30, con il Borussia Dortmund impegnato sul campo dell'Hannover. Cercando di sfruttare lo scontro diretto in programma alle ore 18.30 tra l'altra capolista Bayern Monaco e il Lipsia, affamato di rivincita dopo la sconfitta ai rigori di questa settimana in coppa di Germania con tanto di polemiche arbitrali per un penalty non concesso.



Il Bayern Leverkusen riceve il Colonia ultimo in classifica, turno casalingo anche per lo Schalke contro il Wolfsburg. L'Amburgo gioca a Berlino con l'Hertha, mentre il Borussia Monchengladbach fa visita all'Hoffenheim.