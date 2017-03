Dopo l'anticipo di ieri tra Augsburg e Lipsia, torna oggi in campo la Bundesliga tedesca, con il programma della 23esima giornata, che si riapre alle 15.30: subito in campo il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti, che vuole incrementare la propria leadership sul difficile campo del Colonia, in lotta per l'Europa e a secco di vittorie da tre giornate. Alla stessa ora gioca anche il Borussia Dortmund, all'inseguimento del secondo posto ma impegnato in un match complicato, con un Bayer Leverkusen in crisi di risultati. L'Hoffenheim di Nagelsmann, quarto in classifica, riceve l'Ingolstadt penultimo, mentre il Wolfsburg, impegnato nella lotta per non retrocedere, va a Mainz. Sfida salvezza anche quella tra Werder Brema e Darmstadt, chiude alle 18.30 il derby tra Borussia Monchengladbach e Schalke 04, in una stagione non idilliaca per entrambe.