Ultimi due match della 21esima giornata di Bundesliga, due partite chiave per corsa europea e salvezza. Alle 15.30 sfida tra Augsburg e Eintracht Francoforte: i padroni di casa provano a tornare in gioco per un posto in Europa League, gli ospiti con un successo si proietterebbero al secondo posto dietro al Bayern. Alle 18 l'Amburgo ha un solo risultato: servono i tre punti contro l'Hannover per riaccendere le speranze di salvezza.