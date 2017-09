Dopo l'anticipo di venerdì tra Hannover e Amburgo, oggi si disputano altre cinque gare valevoli per la quarta giornata di campionato nella Bundesliga tedesca. Alle ore 15.30 i campioni in carica del Bayern Monaco di Ancelotti ricevono il Mainz. Turni interni anche per Eintracht Francoforte e Stoccarda rispettivamente contro Augsburg e Wolfsburg, mentre lo Schalke è impegnato sul campo del Werder Brema. Poi alle ore 18.30 va in scena la sfida tra Lipsia e Borussia Monchengladbach.Domenica si chiude con il posticipo Borussia Dortmund-Colonia.