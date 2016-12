Prosegue la 16° giornata di Bundesliga dopo i quattro anticipi di ieri (Dortmund-Augsburg, Borussia Monchengladbach-Wolfsburg, Eintracht-Mainz e Amburgo-Schalke 04): tutti in campo alle 20, oltre al big match tra Bayern Monaco e RB Lipsia (3-0 e vetta solitaria per i bavaresi) altre quattro partite.



L'Hertha Berlino si riprende il terzo posto in classifica: 2-0 al Darmstadt, decidono i gol di Plattenhardt e Kalou. Si ferma invece l'Hoffenheim, che avanti con Wagner si fa rimontare 1-1 dal Werder Brema che segna con Gnabry. 1-1 anche tra Colonia e Bayer Leverkusen, al gol di Modeste risponde Wendell, mentre il Friburgo batte 2-1 in trasferta l'Ingolstadt grazie alla doppietta di Niederlechner.