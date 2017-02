Dopo le partite di ieri, che hanno visto il pareggio del Bayern Monaco con lo Schalke e la vittoria del Borussia Dortmund sull'RB Lipsia, torna in campo la Bundesliga. Oggi in programma due sfide, per completare la 19esima giornata: alle 15.30 tocca all'Augsburg, che ospita il Werder Brema, mentre alle 17.30 scenderanno in campo Francoforte e Darmstadt.