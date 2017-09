Prosegue oggi pomeriggio la terza giornata della Bundesliga, iniziata con l'anticipo vinto dal Lipsia ad Amburgo. L'ex milanista Boateng lancia l'Eintracht Francoforte sul campo del Borussia Monchengladbach. Il Borussia Dortmund non va oltre lo 0-0 a Friburgo, in dieci per oltre un'ora dopo l'espulsione di Ravet. Termina in pareggio anche la sfida Wolfsburg-Hannover. Tre gol e tre punti per Mainz e Augsburg (tripletta di Finnbogason) rispettivamente contro Bayer Leverkusen e Colonia, ancora inchiodato a zero punti in classifica.

Trafitto da una doppietta di Uth, il Bayern Monaco di Ancelotti cade sul campo dell'Hoffenheim allenato da Nagelsmann.