Dopo il ko del Borussia Dortmund sul campo dello Stoccarda, la dodicesima giornata di Bundesliga riparte alle 15.30 di oggi con 5 partite. Il Bayern Monaco, contro l'Augsburg, va a caccia della quinta vittoria consecutiva per provare ad allungare ulteriormente in vetta, mentre il Lipsia fa visita al Bayer Leverkusen. Sfida d'alta classifica per le rivelazioni Hoffenheim ed Eintracht Francoforte; a chiudere il programma pomeridiano, Mainz-Colonia e Wolfsburg-Friburgo, mentre alle 18.30 va in scena Hertha Berlino-Borussia Monchengladbach.