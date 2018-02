Dopo l'1-1 nell'anticipo di ieri tra Mainz e Wolfsburg, prosegue oggi la 24esima giornata di Bundesliga. Quattro le gare in programma alle 15.30: il Bayern Monaco dominatore del campionato ospita l'Hertha Berlino, mentre l'Eintracht Francoforte privo dello squalificato Boateng, terzo in classifica e rivelazione di questa stagione, fa visita allo Stoccarda. Vuole vincere per provare ad avvicinare la zona Europa League l'Hannover, che affronta un Borussia Monchengladbach in crisi nera, reduce da quattro sconfitte consecutive. Stesso obiettivo per l'Hoffenheim, che riceve il Friburgo.



Alle 18.30, poi, la sfida tra terzultima e penultima, Werder Brema-Amburgo.