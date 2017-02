Inizia il 20° turno di Bundesliga e alle 20.30 è scontro a metà classifica tra Mainz e Augsburg: i padroni di casa sono in un momento difficile, due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro giornate li hanno riavvicinati alla zona retrocessione, il nuovo acquisto Quaison (arrivato dal Palermo) è chiamato a dare quella marcia in più per invertire la tendenza. Buon periodo invece per gli ospiti che cercano la terza vittoria consecutiva per mettersi in sicurezza in classifica.