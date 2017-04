Dopo il sabato che ha visto il trionfo del Bayern Monaco, laureatosi campione di Germania per le 27esima volta, la Bundesliga torna in campo oggi con gli ultimi due match della 31esima giornata. Alle 15.30 l'Augsburg ospita l'Amburgo, in una gara quasi decisiva nella lotta per la salvezza. Alle 17.30 l'Hoffenheim, quarto in classifica, cerca punti preziosi in chiave Champions League contro l'Eintracht Francoforte, che ormai non ha più molto da chiedere alla stagione.