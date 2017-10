Dopo l'anticipo di ieri sera tra Schalke e Mainz e in attesa delle tre partite di domani, continua oggi pomeriggio alle 15.30 la nona giornata di Bundesliga: subito in campo il Borussia Dortmund di Bosz, sconfitto in casa nell'ultima giornata di campionato e già praticamente eliminato dalla Champions League, che va a Francoforte contro l'Eintracht, reduce da due vittorie di fila, per difendere la vetta della classifica, col Bayern che incalza a meno due. L'RB Lipsia terzo e reduce da tre vittorie di fila, contando la Champions, riceve lo Stoccarda, mentre l'Hannover va ad Augsburg nella sfida tra due squadre che assieme non vincono da sette turni (quattro gli ospiti, tre i padroni di casa). Il Borussia Monchebgladbach quinto ospita il Bayer Leverkusen, a secco di vittorie da due giornate, chiude alle 18.30 il Bayern Monaco di Heynckes, che cerca il primato sul campo di un Amburgo in profonda crisi di risultati.