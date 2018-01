Dopo la vittoria del Bayern Monaco sul Leverkusen nell'anticipo di ieri sera, prosegue oggi la 18esima giornata di Bundesliga, la prima dopo la sosta natalizia. Cinque le gare in programma alle 15.30: il Werder Brema, in piena lotta salvezza, ospita l'Hoffenheim, che va invece a caccia di punti importanti per l'Europa; vuole allontanarsi dalle zone basse di classifica anche l'Amburgo, che fa visita all'Augsburg. Il Francoforte riceve il Friburgo, mentre l'Hannover sfida il Magonza.



La partita più interessante di giornata è però quella delle 18.30, con lo Schalke 04 di Marko Pjaca, pronto al debutto ufficiale, che va a giocare contro l'RB Lipsia in uno scontro diretto per la Champions League. Chiudono, domani, Colonia-Borussia Monchengladbach e Borussia Dortmund-Wolfsburg.