Ultime due partite del 20esimo turno di Bundesliga. Nel match delle 15.30, il Bayer Leverkusen ha piegato il Mainz per 2-0 grazie alle reti, entrambe giunte nel secondo tempo, di Leon Bailey (obiettivo di mercato del Milan) e Wendell su rigore: con questo risultato le Aspirine scavalcano Lipsia ed Eintracht tornando ad occupare il secondo posto valido per la Champions League, in coabitazione con lo Schalke 04, a -16 dai dominatori incontrastati del Bayern Monaco.

Alle 18 poi è il turno del Wolfsburg, che in casa dell'Hannover dà la caccia a un successo fondamentale per allontanarsi dalla zona retrocessione.