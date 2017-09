Dopo le gare del weekend, torna subito in campo la Bundesliga, che oggi presenta quattro anticipi: apre alle 18.30 il Borussia Monchengladbach, che riceve la neopromossa Stoccarda, la quale in questo momento la precede in classifica di una lunghezza. Alle 20.30 altre tre partite: spicca l'impegno del Bayern Monaco di Carlo Ancelotti, di scena a Gelsenkirchen contro lo Schalke 04 del connazionale Domenico Tedesco, sorpresa di questa prima parte di stagione: entrambe sono a quota 9 punti, a una lunghezza dalle capoliste Borussia Dortmund e Hannover. L'RB Lipsia va ad Augsburg, nella sfida tra due squadre che finora hanno fatto bene, realizzando sette punti, mentre non si può dire altrettanto di Wolfsburg e Werder Brema, sul fondo della classifica, con i padroni di casa che hanno appena esonerato il tecnico Jonker, chiamando l'ex Bayer Schmidt.