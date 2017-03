Dopo l'anticipo di venerdì sera tra Bayer Leverkusen e Werder Brema, oggi si disputano altre sei gare valevoli per la 24esima giornata di campionato nella Bundesliga tedesca. Reduce dalla manita rifilata all'Arsenal in Champions League, il Bayern Monaco di Ancelotti gioca in casa con l'Eintracht Francoforte. Turno interno anche per il Lipsia, che riceve il Wolfsburg del nuovo allenatore Jonker. Il Borussia Dortmund è impegnato sul campo dell'Hertha Berlino, sempre alle ore 15.30 ci sono Darmstadt-Mainz e Friburgo-Hoffenheim. Poi alle 18.30 si chiude con Ingolstadt-Colonia.