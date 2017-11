Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, torna in campo la Bundesliga con il programma del dodicesimo turno. Apre l'anticipo del venerdì: alla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda i padroni di casa affrontano il Borussia Dortmund di Bosz, in una sfida tra due squadre in crisi. Gli uomini di Wolf navigano a metà classifica e devono incamerare punti salvezza, mentre gli ospiti sono reduci da un periodo disastroso, con tre sconfitte e un pareggio negli ultimi quattro turni, che li hanno fatti precipitare dal primo al terzo posto, a meno sei dal Bayern Monaco, e cercano i tre punti per accorciare.