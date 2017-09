Al via la 7° giornata di Bundesliga, ad aprire le danze subito un big match: alle 20.30 in campo Schalke 04 e Bayer Leverkusen, sfida tra due squadre con ambizioni europee. Chiamati al riscatto i padroni di casa, a caccia dei tre punti dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro Bayern e Hoffenheim che li hanno fatto crollare dal terzo al settimo posto. Reduce dalla larga vittoria con l'Amburgo il Leverkusen, che in caso di nuovo successo scavalcherebbe proprio lo Schalke in classifica.



Fischio d'inizio alle 20.30