È una di quelle storie a cui si fatica a credere, troppo romantica per essere vera. È la storia di Philipp Wunn, attaccante diciottenne che ha rifiutato ogni destinazione in Bundesliga per rimanere nella sua città natale, Saarbrücken, al fianco dei suoi nonni. Detta così può sembrare una pazzia: perchè mai un giovane talentuoso dovrebbe accantonare sogni e futuro per l'affetto, seppur enorme, per i propri nonni? Ecco, nella motivazione c'è la chiave di volta, che ribalta l'opinione su questa scelta: si pensava fosse follia e invece è riconoscenza, qualità che denota anche grande saggezza. Philipp (Foto Bild) ha un passato particolare, tragico per la perdita prematura dei due genitori, arrivata in appena due settimane. Così, lui, è stato cresciuto dai nonni, e ha deciso di non tradirli e di non abbandonarli alla prima occasione. Un rifiuto arrivato chiaramente alle orecchie delle pretendenti, un fatto di riconoscenza, un fatto d'amore.