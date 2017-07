Nella vita, come nel calcio, non si smette mai di crescere; lo sa bene Daniele De Rossi, che oggi festeggia il suo 34esimo compleanno. Nonostante l'età non sia più quella di un ragazzino - e dall'esordio in prima squadra del 30 ottobre 2001 siano passate ben 561 presenze e 59 gol - nella stagione appena iniziata il centrocampista della Roma vivrà una prima volta. Sarà, infatti, il capitano della squadra giallorossa: questa volta non più "Capitan Futuro", come è stato per tanti anni, ma "Capitan Presente".



CAPITAN PRESENTE - Con l'addio di Francesco Totti, DDR è diventato infatti il padrone indiscusso di quella fascia che fino allo scorso maggio ha indossato solo in assenza del suo grande amico, prima che compagno. E con quel simbolo al braccio cercherà di guidare il gruppo di Eusebio Di Francesco alla conquista dello scudetto. Un titolo che, nel palmares di De Rossi, è già presente. Formalmente, faceva parte anche lui della squadra di Capello che lo vinse nel 2001, anche se non scese mai in campo. "Battere la Juve non sarà facile - ha dichiarato ieri - , ma se loro dovessero fallire voglio essere io a vincere, ho un paio d'anni per provarci. Non sarei felice se lo scudetto andasse al Napoli".



SOGNO MONDIALE - Un obiettivo importante con la Roma per questa stagione, in attesa di un altro, altrettanto importante, con la Nazionale. Il 2 settembre, infatti, De Rossi scenderà in campo al Santiago Bernabeu contro la Spagna, in una sfida fondamentale per la qualificazione al Mondiale che si giocherà in Russia la prossima estate. Quello che sarebbe il quarto della sua carriera, in cui spicca la vittoria - da giovane emergente - del 2006. Un torneo dal sapore dolce-amaro per l'allora 22enne centrocampista, dalla rabbia per l'espulsione contro gli Stati Uniti alla gioia per il rigore alla Francia in finale. Dopo uno scudetto e un Mondiale vinti da comparsa, ora De Rossi vuole trionfare da leader. E allora tanti auguri; ora, però, non chiamatelo più "Capitan Futuro".



@marcodemi90