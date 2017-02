Cristiano Ronaldo non si è allenato con la squadra nella giornata di oggi, ma non dovrebbe essere a rischio la partecipazione del portoghese alla partita di Champions League contro il Napoli; stando a quanto riportato da Marca, invece, Bale non sarà a disposizione per la gara del Bernabeu ma potrebbe essere recuperato per la sfida di ritorno al San Paolo.