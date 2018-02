La tormenta siberiana Burian sta imperversando su tutto il suolo italiano portando neve e gelo su tutto il territorio paralizzando prima città come Roma e Napoli e poi condizionando tanti eventi previsti in questi giorni come, ad esempio, il nostro campionato. Juventus-Atalanta non è l'unica gara rinviata, la neve e il freddo hanno convinto gli organizzatori a rinviare anche 4 gare di Serie B e resteranno in dubbio anche le due semifinali di ritorno di Coppa Italia.



C'è chi, però, la neve non la teme e, al contrario, ha accolto con gioia la spolverata bianca caduta su Roma e su i suoi monumenti più significativi come Piazza San Pietro, i Fori Imperiali e soprattutto il Colosseo. Si tratta di Anastasiya Craze, web influencer, esperta di fitness e nota tifosa romanista, che si è concessa a degli scatti in costume da bagno davanti al Colosseo innevato. Eccola nella nostra gallery.