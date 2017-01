Ex allenatore della Primavera della Fiorentina e di Haris Seferovic, Renato Buso a Radio Bruno ha parlato della candidatura dello svizzero per l'attacco viola: "Non credo che possa cambiare gli esiti di questa Fiorentina. Non penso sia meglio di un Kalinic, Babacar o Bernardeschi. Spero che sia cambiato soprattutto da un punto di vista caratteriale. Non lo vedo come giocatore da Fiorentina. La squadra viola ha già giovani importanti come Chiesa, Babacar e Bernardeschi. Non penso che un suo ritorno a Firenze porterebbe un miglioramento”.