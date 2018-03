La stella del Barcellona Lionel Messi, riporta il Daily Mail, chiude alle possibilità di vedere il talento di Rosario in una big della Premier League. Il suo compagno di squadra blaugrana Sergio Busquets racconta di come il 10 argentino si trova bene a Barcellona e non voglia andarsene: "Non è facile trovare un altro luogo in cui poter vincere premi personali e di club e sentirsi a casa come qui".