Di sicuro non potrà essere una di quelle notizie in grado di consolare i tifosi del Genoa, in questi giorni assillati da ben altri problemi. Il fatto però che due ex componenti della squadra e dello staff tecnico rossoblu abbiamo preso parte attiva al recente trionfo del Chelsea in Premier League dimostra se non altro la lungimiranza di Enrico Preziosi nello sapersi scegliere giocatori e collaboratori.



Come ricorda l'edizione odierna del Secolo XIX ci sono infatti anche due vecchie conoscenze del Grifone nella squadra di Antonio Conte. Sono Gianluca Spinelli ed il portoghese Eduardo, rispettivamente ex preparatore dei portieri ed estremo difensore dei rossoblu nel recente passato ed oggi impegnati negli stessi ruoli nel sodalizio londinese.



Eduardo difese i pali del Genoa nella stagione 2010-11, con non troppa fortuna per la verità. Spinelli, invece, dopo una lunga militanza nello staff tecnico del Grifone, dove ha contribuito a formare e lanciare portieri come Rubinho e Perin, fu chiamato in Nazionale da Conte che poi la scorsa estate lo volle con sè anche nella sua avventura sulla panchina dei blues.