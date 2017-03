Suning ha grandi piani per l'Inter del futuro: i proprietari cinesi vogliono riportare la società nerazzurra ai vertici del calcio europeo e, ovviamente, il grande ritorno passa anche, e soprattutto, per il mercato. I nomi in lista sono tanti e tutti di primo livello, da Berardi a Manolas e Rodriguez; il mercato, però, non è fatto solo di grandi colpi e la dirigenza nerazzurra dovrà anche valutare il futuro di diversi componenti della rosa. Soprattutto in difesa, dove ci saranno almeno due innesti di livello assoluto, dovranno essere gestite situazioni delicate: su tutte quella di Jeison Murillo.



RENDIMENTO ALTALENANTE - Il difensore colombiano, che l'anno scorso aveva conquistato tutti in pochi mesi, sta vivendo una stagione di alti e bassi; le prestazioni altalenanti non danno certezze sul suo futuro che potrebbe essere anche lontano da Milano. Le qualità di Murillo non sono in dubbio: il classe '92 è un giocatore esplosivo e con margini di crescita importanti, ma all'Inter serve un centrale più affidabile e pronto, per tornare a vincere. Già in questa stagione, Pioli ha dimostrato di non considerare Murillo un titolare inamovibile e in diverse situazioni gli ha preferito Medel come centrale e ha dirottato il colombiano sulla fascia. E a maggior ragione la prossima stagione, con i probabili arrivi di altri elementi di spessore in rosa, lo spazio per il classe '92 diminuirebbe ancora.



FUTURO INCERTO - L'Inter ora si trova a valutare il futuro di Murillo, che può essere una risorsa tecnica ma anche economica. Nel caso in cui dovesse arrivare un altro centrale di spessore, come Manolas, sarebbe inutile tenere in rosa un giocatore come il colombiano per fargli ricoprire il ruolo di quarto centrale; ecco perché i nerazzurri potrebbero decidere di cedere Murillo, che ha molto mercato soprattutto all'estero, per poi reinvestire i soldi della cessione per completare la rosa. Molto, però, sarà legato alla eventuale qualificazione dell'Inter alla prossima Champions League; nel caso in cui i nerazzurri dovessero chiudere al terzo posto ci sarebbe bisogno di quattro centrali di qualità e il colombiano potrebbe restare per giocarsi le sue chance a Milano. In caso contrario, invece, non è da escludere un addio che farebbe felici tutte le parti in causa: l'Inter potrebbe, infatti, incassare una buona cifra dalla cessione del colombiano, mentre Murillo potrebbe trasferirsi in un club che gli garantisca più spazio nell'anno del mondiale...